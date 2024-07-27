Женщина в Подмосковье родила младенца с пулей в животе

Девочка с пулей в животе появилась на свет в Подмосковье. Хирурги спасли младенца, сообщили в пресс-службе Московского областного центра охраны материнства и детства.

Оказалось, что когда будущая мать была на 30-й неделе беременности, отец ребенка тренировался на заднем дворе дома, стреляя по мишеням из пневматического оружия.

«По нелепой случайности пуля отрекошетила и попала маме ребенка в живот», — передали в медучреждении.

Родители срочно обратились в больницу. УЗИ показало, что жизни матери и ребенку ничего не угрожает. Пуля находилась у младенца под кожей, она не повредила внутренние органы. Удалить ее решили после того, как девочка появится на свет.

Сразу после рождения ребенку провели операцию. Удаление пули прошло успешно, девочку вернули в палату к маме.

«Как только послеоперационная рана зажила, счастливую маму с ребенком выписали домой», — добавили в больнице.

Российским медикам порой приходится проводить сложнейшие операции. Ранее врачи Педиатрического университета впервые провели внутриутробную коррекцию при тяжелом пороке развития у плода. Медики установили еще не родившемуся ребенку специальный баллон на трахею для механического растяжения легких.

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