Уфимские врачи спасли новорожденную весом 400 граммов

Уфимские врачи спасли девочку, родившуюся с весом 400 граммов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на данные медучреждения.

Сразу после родов ребенка забрали и поместили в специальное отделение интенсивной терапии. Персоналу удалось научить младенца самостоятельно дышать.

Медики продолжают усердно следить за состоянием малышки. Ее вес уже увеличился до 2 472 граммов.

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