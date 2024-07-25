Уфимские врачи спасли новорожденную весом 400 граммов
Уфимские врачи спасли девочку, родившуюся с весом 400 граммов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на данные медучреждения.
Сразу после родов ребенка забрали и поместили в специальное отделение интенсивной терапии. Персоналу удалось научить младенца самостоятельно дышать.
Медики продолжают усердно следить за состоянием малышки. Ее вес уже увеличился до 2 472 граммов.
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