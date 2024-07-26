Сегодня 12:22 Петербургские врачи впервые провели внутриутробную коррекцию на сроке беременности 29 недель
Врачи Педиатрического университета впервые провели сложнейшую операцию —
внутриутробную коррекцию при тяжелом пороке развития у плода. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
На сроке беременности 29 недель медики установили еще не родившемуся ребенку
специальный баллон на трахею для механического растяжения легких. Операция прошла успешно. На более позднем сроке врачам предстоит убрать окклюдер.
Отмечается, что после рождения ребенку потребуется еще одна операция.
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