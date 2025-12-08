Застрял в дымоходе и отбивался от морской свинки. Санта-Клаусы рассказали о забавных случаях на работе

В период рождественских праздников дети часто устраивают аниматорам, работающим Санта-Клаусами, своеобразные проверки. Своими историями актеры поделились с The Guardian.

Один Санта рассказал, что маленькая девочка носила с собой морскую свинку. Во время встречи с ним животное вырвалось из рук и нырнуло в его бороду. Свинка не хотела вылазить из своего убежища, поэтому взрослые несколько минут пытались ее достать.

Другой артист признался, что однажды двухлетний ребенок буквально повис на его бороде, но она прошла краш-тест.

Некоторые Санта-Клаусы иногда попадают в неловкие ситуации из-за собственных костюмов. Например, поход в туалет в этом наряде превращается приключение. Еще один профессионал застрял из-за него в дымоходе.

Следующий Санта вспомнил, как пришел в больницу к мальчику, который после аварии не разговаривал шесть месяцев. Когда ребенок с ним заговорил, его родители заплакали.

Ранее в Болгарии местного Деда Мороза отправили к детям на учебно-боевом штурмовике Су-25УБК. Вместе с ним на авиабазу прилетела Снегурочка.