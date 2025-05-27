Заморозки в Новосибирской области сняли из космоса

Появились спутниковые снимки, на которых видны заморозки в Новосибирской области. Кадры опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».
В Новосибирске и области 27 мая выпал снег. В ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, а температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Холодная погода продержится до конца мая.
Также за четыре дня до лета снегопады прошли на севере и юге Кузбасса, в том числе на горнолыжном курорте «Шерегеш». Несмотря на недавнюю 30-градусную жару, на Центральном руднике в Тисульском районе высота снежного покрова составила около сантиметра.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что к концу мая в Сибири потеплеет до +19 градусов.
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