Снег обрушился на Кузбасс после тридцатиградусной жары

Снегопады прошли на севере и юге Кузбасса, в том числе на горнолыжном курорте «Шерегеш». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сотрудник гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала, что высота снежного покрова в Центральном Руднике Тисульского района, несмотря на недавнюю 30-градусную жару, составила примерно один сантиметр. Она не исключила, что ночью в регионе станет еще холоднее — столбики термометров опустятся до 0 — минус 5 градусов.

Снег выпал не только в Кузбассе, но и в других регионах. По данным издания NGS, со снегопадами за несколько дней до лета столкнулись жители Новосибирской области и Алтая.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RT, что в Сибири теплеть начнет в конце недели. В Новосибирске температура повысится до плюс 19 градусов. В четверг и пятницу столбики термометров начнут подниматься в Омске, а в воскресенье — в Красноярске.