Новосибирск завалило снегом за четыре дня до лета

Новосибирск накрыло снегом всего за четыре дня до лета. В Сети начали появляться фото и видео заснеженных улиц, дворов и автомобилей.

«Фиксируем 177 день зимы», — поделился фото один из подписчиков Telegram-канала «Новосибирск с огоньком».

Несколько дней назад в Новосибирске стояла жара +30 градусов, но внезапно похолодало. Минувшей ночью температура опустилась до -6 градусов.

Синоптики предупреждают: и в ближайшие дни в регионе будут заморозки, температура опустится до -4 градусов, сообщило Ura.ru. Холодная погода продержится до конца мая.

Мэрия Новосибирска выпустила официальное предупреждение. Из-за снега и мороза возможны повреждения линий связи и электропередач, падения деревьев и плохо закрепленных конструкций. Также могут быть перебои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, как Сибирь будет входить в лето. В начале и середине недели будет холодно. Но к 31 мая в Новосибирске потеплеет до +19 градусов.