Впервые за 100 лет в Египте нашли гробницу фараона

Совместная египетско-британская экспедиция совершила знаменательное открытие — впервые за последние 100 лет в Египте нашли гробницу фараона. Предположительно, она принадлежит Тутмосу II, сообщило агентство Reuters .

Это последняя утраченная гробница царей XVIII династии в Египте. В гробнице Тутмоса II были найдены фрагменты погребальной мебели и куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными текстами.

Тутмос II был супругом Хатшепсут, одной из немногих женщин-правителей в Древнем Египте. Благодаря алебастровым сосудам, на которых были высечены имена супругов, удалось установить принадлежность гробницы.

Ранее археологи раскопали в Британии римское кладбище, в центре которого мужчину захоронили в каменном саркофаге, залитом жидким гипсом. Такой необычный способ погребения позволял создать точный слепок тела и, в некоторых случаях, сохранить органические останки. Ученые предполагают, что покойный обладал высоким статусом.