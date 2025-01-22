Археологи раскопали в Британии римское кладбище с необычным погребением

Археологи нашли в Кембриджшире римское кладбище, в центре которого мужчину захоронили в каменном саркофаге, залитым жидким гипсом. Об этом сообщил сайт Live Science .

По его данным, необычный способ погребения позволял создать слепок тела и в некоторых случаях сохранить органические остатки, например, ткань савана. Ученые предположили, что покойный имел высокий статус. Гипс для заливки могилы добыли в карьере в 50 километрах от места захоронения, отметило издание.

Рядом с погребением специалисты нашли стеклянный сосуд, который, возможно, использовали для подношений.

Археологи также раскопали 21 могилу с разными типами захоронений. Они нашли гробницы в виде короба с пеплом, а также братские могилы. В одном из погребений специалисты обнаружили украшения.

Ранее китайские исследователи нашли в пещере Хуалундун останки древнего вида кошачьих, обитавшего на этой территории около 300 тысяч лет назад. Размеры животного соответствовали размерам современных домашних кошек.