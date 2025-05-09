Война вносила коррективы. Как менялась форма советских бойцов

Военная форма советских солдат в конце Великой Отечественной войны значительно отличалась от той, которая была в ее начале. Об этом сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Алексей Санько рассказал ведущей 360.ru Елене Кононовой.

В студии эксперту продемонстрировали несколько подобранных костюмером образов, позволяющих представить, как выглядели те, кто добывал победу в Великой Отечественной войне. По словам Санько, форма близка к той, которую носили бойцы в 1943 году.

«Форма в 1941 году, на начало войны, серьезно отличалась. Были гимнастерки другого покроя, отсутствовали погоны. Война вносила свои корректировки, и форма менялась со временем», — сказал сотрудник Музея Победы.

Санько напомнил, что напавшие на СССР фашисты поначалу продвигались очень быстро и уже за первые недели захватили огромные территории, на которых оказались склады с формой, и ее запасы необходимо было срочно восполнять для многомиллионной советской армии.

«Начали производить форму на предприятиях, которые ранее к этому не были готовы. Поэтому появился ряд допустимых отступлений, например, по материалам и цвету. В итоге солдаты одного подразделения могли быть одеты в отличающуюся друг от друга форму», — пояснил собеседник 360.ru.

Эксперт добавил, что, несмотря на отличия, любая форма была удобной и износостойкой. Это было крайне важным критерием, поскольку бойцам приходилась сражаться в совершенно разных условиях — от снега и мороза до жары и палящего солнца.

Ранее в Химках открылась историко-патриотическая выставка «Форма героя». Ее гости смогут увидеть более 50 экспонатов времен Великой Отечественной войны, в том числе личные вещи солдат, награды, документы, флаги и архивные фотографии.