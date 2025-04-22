Выставку «Форма героя» откроют в Химках 23 апреля

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках готовятся к открытию новой историко-патриотической выставки под названием «Форма героя». Экспозиция расскажет о разных родах войск, принимавших участие в Великой Отечественной войне — от морского флота до пограничных подразделений. Посетителям покажут не только военную форму, но и личные вещи солдат, включая награды, документы, флаги и фотографии.

В общей сложности на выставке будет представлено более 50 предметов. Среди них — допросные книжки, наборы полевой посуды и аптечки, медали, любимые книги фронтовиков и другое. Дополнит атмосферу коллекция советских плакатов 60–80-х годов, посвященных теме Победы.

Открытие выставки состоится 23 апреля в 12:00. Место проведения — выставочный комплекс «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, 2А. Вход свободный.

«Артишок» функционирует с 2018 года и за это время стал одним из ключевых культурных пространств Химок. Здесь регулярно проходят выставки, творческие мастер-классы, квесты и просветительские встречи для жителей всех возрастов.