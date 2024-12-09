Во время объятий Зеленского и Макрона в Париже случился конфуз

Нелепое совпадение произошло при монтаже сюжета о визите президента Владимира Зеленского в Париж. Телеканал NBC показал на фоне его объятий с французским лидером Эммануэлем Макроном анонс шоу «Великие воры XXI века», сообщила «Российская газета» .

Американский телеканал показал момент приезда Зеленского на церемонию в собор Парижской Богоматери. Макрон встретил его с улыбкой и крепко обнял. Когда к ним подошла первая леди Франции Брижит Макрон, в правом нижнем углу экрана появился баннер — анонс шоу «Великие воры XXI века» (Great Thieves of the 21st Century).

Это не единственный неловкий момент во время визита Зеленского в Париж. Советник избранного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обвинил его в неуважении из-за внешнего вида на трехсторонних переговорах в Елисейском дворце. В отличие от других политиков, украинский президент надел толстовку, черные штаны и армейские ботинки вместо делового костюма. Кроме того, фотограф запечатлел его с каменным выражением лица.