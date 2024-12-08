Советник Трампа высмеял Зеленского из-за его одежды на встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом продемонстрировал неуважение к американскому народу. Об этом заявил советник избранного президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, его процитировала газета The New York Post .

Он прокомментировал одежду украинского лидера на встрече с республиканцем и французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже. Стоун напомнил, что Зеленский пришел в костюме и галстуке на Всемирный экономический форум, но отказался подобающе одеться на встречу с избранным главой США в Елисейском дворце. На украинском лидере была толстовка, черные штаны и коричневые армейские ботинки.

«Он не может позволить себе костюм?» — задался вопросом советник Трампа.

Ранее газета обратила внимание на отстраненность избранного американского президента по отношению к Зеленскому на встрече в Париже. В отличие от Макрона Трамп вел себя бесстрастно и был с каменным лицом на фотосессии с украинским лидером.