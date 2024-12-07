Сегодня 16:41 Сердце Франции снова забьется 7 декабря. Как будут открывать Нотр-Дам-де-Пари 0 0 0 Фото: Alexis Sciard / Global Look Press Мир

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Франция

Пожар в соборе Парижской богоматери

В субботу, 7 декабря, в Париже состоится без преувеличения грандиозное событие — двери собора Парижской Богоматери откроются после длительной и сложной реконструкции. Этого ждали более пяти лет. И не только во Франции.

Церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари 7–8 декабря 2024 Торжественная церемония открытия храма начнется с речи Эммануэля Макрона. Причем место выступления главы государства меняли несколько раз. Сначала в Елисейском дворце подумывали над тем, чтобы Макрон выступал прямо внутри, но эти планы подвергли резкой критике.

Общественность возмущалась, называла это решение скандальным, а в соцсетях постили мемы с Макроном в католической рясе, вещающим в Нотр-Даме.

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

Кроме того, пользователи указали на то, что «организация политических собраний» в местах религиозного культа запрещена 35-й статьей закона Франции от 1905 года «О разделении власти и церкви». В итоге спич президента перенесли на площадь перед Нотр-Дамом. Правда, в последний момент планы снова поменяли. По данным Le Figaro, церемонию все-таки перенесли внутрь собора из-за непогоды: порывы ветра в столице Франции, по прогнозам синоптиков, могут достигать от 65 до 80 километров в час.

«Неблагоприятные погодные условия, объявленные Météo France на субботу, 7 декабря, в Иль-де-Франс, вынуждают к реорганизации устройства», — пояснили журналисты.

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

Но вернемся к изначальному сценарию. Планировалось, что после того, как президент отстреляется, у дверей собора начнется обряд. Выглядело бы это следующим образом: по закрытой створке должен был трижды ударить архиепископ Лоран Ульриш, а хору Maitrise Notre-Dame de Paris нужно было отвечать ему пением псалма. Открыть двери собора должны были после того, как песнь прозвучала в третий раз.

Как это будет выглядеть после того, как все решили перенести внутрь, пока не слишком ясно.

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

Следующий этап церемонии — праздничная служба. В ней будет три части: первая — пробуждение органа, вторая — пение молитв и псалмов, третья — благословение и христианский гимн «Тебя, Бога, хвалим» (лат. Te Deum). Далее на площади перед собором запланирован большой концерт. Участником его будет в том числе Гару, исполнивший партию Квазимодо в мюзикле «Собор Парижской Богоматери» по роману Виктора Гюго. Все праздничные события в субботу будут транслировать в прямом эфире.

На следующий день Макрон вместе с приглашенными гостями прибудут в Нотр-Дам на инаугурационную мессу.

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

Для простых прихожан первую службу проведут 8 декабря в 18:30. В дальнейшем — каждый вечер в течение недели. Но попасть внутрь можно будет исключительно по предварительной онлайн-записи. Кого пригласили на открытие Нотр-Дама Гостями торжественной церемонии открытия отреставрированного собора станут более 100 мировых политиков и общественных деятелей, среди них избранный президент США Дональд Трамп и принц Уэльский, королевская чета Бельгии, короли Марокко и Иордании, эмир Катара, а также президенты Италии, Греции, Германии, Бразилии и Украины.

Известно, что приглашения посылали лидерам многих стран. Но приехать в столицу Франции согласились не все. В частности, отказом ответили Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III.

Фото: Al Drago - Pool via CNP / Global Look Press

Для Трампа поездка в Париж станет первым официальным зарубежным визитом в новом статусе. На церемонию он прибудет с делегацией из 150 человек, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Накануне AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что на торжественном мероприятии может состояться встреча Трампа и Владимира Зеленского.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Президент Украины примет участие в торжествах по случаю восстановления собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности с избранным президентом [США] Дональдом Трампом», — заявил собеседник агентства. Собор Парижской Богоматери откроют без папы римского

Столь большой политический размах церемонии открытия храма, по слухам, вызвал настороженность у папы римского Франциска. От официального приглашения на мероприятие понтифик отказался. Свое решение Франциск объяснил «плотным графиком»: вместо посещения церемонии он полетит на Корсику, где 15 декабря примет участие в заключительном дне конференции «Народное благочестие Средиземноморья».

Фото: ALESSIA GIULIANI / Global Look Press

Лоран Ульриш уже комментировал это решение и заверил, что оно его ничуть не расстроило. По словам архиепископа, у папы римского в приоритете всегда были места, удаленные от католической веры, где его присутствие сможет изменить ситуацию к лучшему.

История строительства собора Парижской Богоматери Инициатором создания Нотр-Дама был парижский епископ Морис де Сюлли. В 1163 году он пригласил в столицу Франции папу римского Александра III, чтобы тот благословил начало возведения легендарного собора.

В течение 14 лет рабочие возвели стены хора, а через пять лет состоялось освящение алтаря. С этого момента он стал действующим храмом, хотя полностью строительство завершилось только в 1345 году.

Интересно В 1302 году в Нотр-Даме объявили о создании французского парламента (генеральных штатов). В 1456 году в соборе провели реабилитационный суд над Жанной д’Арк. В 1668 году в храме отрекся от протестантской веры главный маршал Франции и один из крупнейших участников Фронды Анри де Ла Тур д’Овернь Тюренн, перешедший на сторону Людовика XIV. В 1302 году в Нотр-Даме объявили о создании французского парламента (генеральных штатов). В 1456 году в соборе провели реабилитационный суд над Жанной д’Арк. В 1668 году в храме отрекся от протестантской веры главный маршал Франции и один из крупнейших участников Фронды Анри де Ла Тур д’Овернь Тюренн, перешедший на сторону Людовика XIV.

Именно здесь короновали французских монархов, среди которых был и Наполеон Бонапарт. Также Нотр-Дам был традиционным местом для бракосочетаний королей и наследников престола.

Вот лишь несколько примеров: в 1558 году здесь венчалась с дофином Франсуа Мария Стюарт. Видели стены собора и венчание по доверенности французской принцессы Елизаветы Валуа и испанского короля Филиппа II, на котором сам Филипп II не присутствовал.

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

А в 1660-м во время свадьбы Людовика XIV Нотр-Дам украшали захваченные штандарты вражеских армий. Их в качестве подарка прислал герцог Люксембургский.

Значение этого места огромно. Ставший свидетелем многих исторических событий собор по праву считают одним из символов Парижа и всей страны. Шедевр средневековой архитектуры и один из самых ярких образцов готики ежегодно привлекал миллионы туристов.

Фото: Notre Dame de Paris/XinHua / Global Look Press

Но в 2019 году все изменилось: сердце Франции едва не уничтожил разрушительный пожар. После этого храм, благополучно выстоявший в годы Первой и Второй мировой, закрыли на длительную реконструкцию.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари в 2019 году В апреле 2019 года в соборе шли работы по реконструкции, но храм все равно продолжал принимать туристов. У стен здания были установлены строительные леса. Le Parisien писала, что строители вели работы на крыше здания, чтобы восстановить исторический вид шпиля.

Что именно произошло в храме 15-го числа, не знают до сих пор. В прокуратуре говорили то о неисправной проводке, то о непотушенной сигарете. Так или иначе, в этот день весь мир вздрогнул от новости о горящем соборе.

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

Известно, что после первой пожарной тревоги сотрудники храма 23 минуты пытались самостоятельно выяснить причину возгорания. Найти его на верхнем этаже собора удалось лишь после второй пожарной тревоги. После этого на место вызвали пожарных. Оказалось, что очаг возгорания находился у основания шпиля, окруженного строительными лесами. Пламя практически молниеносно распространилось по ним, охватив кровлю Нотр-Дама почти на тысяче квадратных метров.

Уничтожив средневековую деревянную структуру крыши и деревянный шпиль, пожар перекинулся на несущие конструкции собора и его левую башню.

Фото: Nicolas Liponne / Global Look Press

Потушить пламя не могли более 12 часов. На месте работали более 400 спасателей. Применение авиации при этом было невозможно из-за риска обрушения храма. Утром следующего дня весь огонь, наконец, смогли потушить. Началась экспертиза всей структуры здания. После специалисты объявили об уничтожении шпиля собора, исторического деревянного каркаса крыши, состоявшего из восьмивековых дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

Помимо этого, во время пожара обрушились расположенные на фасаде часы, также пострадали главный орган, круглые витражи и несколько произведений искусства.

Фото: Alexis Sciard / Global Look Press

Вместе с тем благодаря усилиям пожарных удалось спасти фасад, каркас, башни и большую часть интерьеров. Не получила повреждений и одна из главных реликвий — терновый венец Христа. Телеграммы с выражением сочувствия лично Макрону и всему народу Франции в те дни направили власти многих стран. Президент Владимир Путин в своем обращении назвал Нотр-Дам бесценным сокровищем европейской и мировой культуры и одной из важнейших христианских святынь. «Беда, произошедшая в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — подчеркнул он. Кроме того, российская сторона предложила направить во Францию своих лучших реставраторов.

Как реставрировали собор Нотр-Дам-де-Пари

На восстановление собора ушло пять лет, семь месяцев и более 700 миллионов евро. Такую сумму озвучил в конце ноября президент Франции, посетив храм.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

Причем все эти средства — исключительно (!) пожертвования, которые направляли для спасения Нотр-Дама со всего мира. Официальных фондов для сбора средств было четыре. Часть собранных ими денег направили на реконструкцию храма, часть — на обеспечение безопасности здания. Итого — около 700 миллионов евро, о которых заявил Макрон. Но собранных средств было больше — еще 146 миллионов евро пойдут на реставрацию фасада и перепланировку территории вокруг храма. Эти работы запланированы на 2025 год.