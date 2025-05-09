Внук фотографа Эммануила Евзерихина показал легендарную камеру Leica

Внук знаменитого советского фотожурналиста Эммануила Евзерихина Михаил рассказал об особенностях легендарной камеры Leica, с помощью которой были сделаны исторические кадры Великой Отечественной войны. Он показал реликвию в студии 360.ru.

«С такими камерами работали военные корреспонденты. Она очень компактная, помещается в кармане», — сказал внук фотожурналиста.

Михаил принес в студию 360.ru устройство, выпущенное в 1938 году. Несмотря на прошедшие годы, камера до сих пор работает. Внук классика советской фотографии отметил важную особенность Leica.

«С большинством камер нужно было доснять всю пленку, перемотать кассету и только тогда вынуть и проявить. Это занимало время. А использовав только полпленки, доставать было неразумно, был дефицит. Leica же так устроена, что позволяла достать пленку, засветив только два кадра, отрезать и отдать проявлять», — пояснил наследник Евзерихина.

Ранее стало известно, что архивные кадры мая 1945 года оживили с помощью нейросетей.