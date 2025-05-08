Архивные кадры мая 1945 года оживили с помощью нейросетей

В честь 80-летия Победы команда Life создала проект «Мгновения весны», в рамках которого подарила вторую жизнь уникальным архивным фотографиям мая 1945 года. Снимки первых моментов долгожданного мира оживили с помощью нейросетей.

Акцию запустили, чтобы сохранить и передать не только фронтовую хронику, но и историю человеческой любви, семьи, воссоединения с близкими. Из оживших фотографий собрали ролик. Его дополнил голос Леонида Агутина, который специально к 9 Мая исполнил «Песню о далекой Родине».

«Мы говорим об исторической памяти новым языком: важно, честно и технологично. Проекты, подобные „Мгновениям весны“, становятся точкой соприкосновения поколений — неформальной, визуальной, эмоциональной», — отметил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.

Проект позволит зрителям хотя бы отдаленно почувствовать ту радость, которую испытывали люди в мае 1945-го, добавил генеральный директор объединенной редакции Life и Shot Денис Арапов.

«Благодаря современным технологиям и творческому союзу с Леонидом Агутиным нам удалось оживить эти кадры для будущих поколений», — сказал он.

Ранее стало известно, что Rutube запустил интерактивный проект о военных подвигах городов-героев в честь празднования 80-летия Победы.