Ветеринар рассказал, почему кошек нельзя заставлять чистить зубы

Кошкам и собакам желательно чистить зубы, но делать это нужно регулярно и только специальными средствами для животных. Об этом 360.ru рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

По словам ветеринара, человеческие пасты питомцам не подходят. Они часто содержат мяту, которую животные переносят плохо. Для собак и кошек выпускают отдельные пасты с подходящим вкусом, а также специальные щетки: обычные или насадки на палец.

«Важно, что когда мы чистим зубы собакам и кошкам, это должно быть регулярно, а не эпизодически. Если зубной налет остается на зубах больше 48 часов, то он минерализуется и уже превращается в слой зубного камня», — объяснила Гольнева.

Она добавила, что редкая чистка пару раз в месяц не решит проблему. Собак обычно проще приучить к процедуре, а кошки часто воспринимают ее как сильный стресс.

«Если кошка категорически боится щетки, протестует, то силой ее не надо чистить. В приоритете должно быть эмоциональное состояние», — подчеркнула ветеринар.

Гольнева предупредила, что сильный стресс у кошек способен спровоцировать цистит или подорвать доверие к хозяину. В таких случаях принудительная чистка иногда приводит к гораздо более неприятным последствиям, чем зубной камень.