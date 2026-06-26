Зоопсихолог Волков рассказал, что стресс при поездке на дачу может серьезно навредить здоровью питомца

Испуг во время поездки на дачу или визита к грумеру может серьезно навредить здоровью домашнего животного. Об этом предупредил зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с «Абзацем» .

По его словам, многие владельцы совершают ошибку, внезапно помещая своих питомцев в стрессовые ситуации, например отправляясь в дальнее путешествие без подготовки. Животные, не привыкшие к шуму, движению машины или замкнутому пространству, испытывают сильное психологическое и физическое напряжение.

«С собаками и кошками мы должны обращаться очень нежно. Начинать обучение нужно с того, чтобы животное просто посидело в машине», — отметил эксперт.

Волков предупредил владельцев о рисках, связанных с бесконтрольным использованием успокоительных препаратов перед поездками. Назначение лекарств без консультации со специалистом может усугубить ситуацию.