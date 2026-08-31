В США выбрали самого толстого сурка

Самым упитанным сурком в США признали грызуна по имени Восход (Dawn). Победителя определили голосованием на сайте конкурса «Неделя толстых сурков». Об этом рассказала пресс-служба Rocky Mountain Biological Laboratory на странице в Instagram*

Восход обошел семерых конкурентов. Исследователи рассказали, что сурок любит наблюдать за играющими детенышами, а после выхода из спячки первым делом навещает самок. За последние пять лет он стал отцом многочисленного потомства.

В финале ему противостоял сурок Джи, которого прозвали Гоблином. Несмотря на любовь к бегу, перед спячкой он все же набрал вес и дошел до решающего этапа. По словам организаторов, грызун отличался ревнивым характером и был готов в любой ситуации защищать своих избранниц.

«Неделю толстых сурков» проводят ежегодно в рамках научного проекта. С 1962 года исследователи наблюдают за животными в Колорадо. Они изучают поведение и способы общения сурков, а также их способность приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

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