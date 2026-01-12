Абиссинского кота из России признали самым красивым в мире

Абиссинский кот из РФ стал самым красивым по данным Всемирной федерации кошек

Российского кота абиссинской породы признали самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по оценке Всемирной федерации кошек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Лидер конкурса получил свыше 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда, набравшая 18,5 тысячи очков. Общее количество претендентов, вошедших в список, приблизилось к полутора тысячам.

Также в предварительном рейтинге 2026 года первую строчку занял еще один кот из России — короткошерстный британец. Он получил 550 баллов.

