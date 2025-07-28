В США волонтеры наткнулись на чудовище во время поисков пропавшего ребенка

В США группа волонтеров, искавших пропавшую девочку недалеко от города Седона в штате Аризона, наткнулись в темноте на загадочное двухметровое существо. Об этом сообщил сайт Unexplained Mysteries .

По словам женщины по имени Эмбер, участвующей 15 июня в поисках ребенка вместе с мужем и братом, они прошли около 20 миль (более 32 километров) по грунтовой дороге, освещая себе путь прожектором. Вдруг луч света упал не крупную фигуру, стоявшую неподалеку от них.

«Существо было ростом семь футов, весом не менее 400 фунтов, с широким телом и плечами. Его глаза отливали золотом, лицо было „кожеподобным“ и покрытым шерстью», — говорится в материале.

Испуганные волонтеры несколько минут наблюдали за чудовищем, а затем решили сбежать.

Позднее пропавшую девочку нашли живой и невредимой. Она рассказала спасателям, что ее что-то напугало в зарослях, она запаниковала, побежала и упала со скалы. По словам девочки, она видела, как в темноте к ней приближались «светящиеся объекты».

Прошлой осенью фотоловушка Тунгусского заповедника зафиксировала неопознанное существо, пробежавшее с невероятной скоростью. Специалисты не смогли его идентифицировать.