Загадочное существо попало в фотоловушку Тунгусского заповедника и озадачило ученых

На объектив фотоловушки Тунгусского заповедника попало неопознанное существо. Об этом сообщила администрация заповедника на странице «ВКонтакте» .

«Это странное видео получили еще в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки», — написали в публикации.

Существо пробежало очень быстро, видео замедлили в 10 раз, чтобы получше разглядеть его. Невероятная скорость животного вызвала еще больше вопросов у экспертов.

Специалисты не согласились с версией, что на кадрах заяц-беляк, потому что неопознанный зверь бежал на двух лапах. Также опровергли предположение о глухаре, потому что у загадочного существа нет большого хвоста.

Ранее летчики отечественной авиакомпании заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект. Внешне он был похож на купол.