В ростовском зоопарке упрямого верблюда Тошу отправили на «свидание» на экскаваторе

Верблюд Тоша из зоопарка «Малинки» отправился на «свидание» на экскаваторе

В Южном парке птиц «Малинки» в Ростовской области упрямый верблюд Тоша отправился на «свидание» на экскаваторе. Животное отказалось переходить в просторный вольер, где его ждали три самки. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Сотрудники зоосада использовали широкие стропы и грузоподъемный кран для транспортировки верблюда, вес которого достигает 489 килограмм. Директор по развитию парка «Малинки» Элеонора Моргунова отметила, что применение техники — крайне редкое явление, но иногда оно необходимо.

«В прошлом году мы перемещали Тошу на 100 метров в новый вольер, потому что он противник любых перемен в жизни», — рассказала она.

Для Тоши и трех самок подготовили луговые поля на просторной территории — теперь животным будет комфортно питаться.

В начале июня на трассе в Нижегородской области заметили верблюда, сбежавшего с местной турбазы. Животное лавировало между машина, выбегая на встречную полосу.