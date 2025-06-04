В Нижегородской области верблюд вышел на трассу и нарушил ПДД

На трассе в Нижегородской области заметили верблюда, который сбежал с местной турбазы. Он лавировал между машинами, выбегая на встречную полосу, сообщил Telegram-канал «112» .

Вадик сбежал с турбазы на Круглом озере в Борском районе второй раз за месяц. В конце мая он испугался газонокосилки и пять дней бродил по окрестностям, а 3 июня бросил загон с невестой из-за шумного трактора.

Водители заметили двугорбого на трассе. Он неторопливо переходил дорогу, но когда увидел машину, ускорился. В какой-то момент верблюд выбежал на встречную полосу. Дорога опустела, поэтому аварии удалось избежать.

В Кургане из-за пасшегося у дороги верблюда столкнулись две машины, сообщил Ura.ru. Сотрудники передвижного зоопарка привязали животное, но оно чуть не выскочило на проезжую часть и напугало водителей.