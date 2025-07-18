В Перу вдова станцевала тверк у гроба мужа

В Перу вдова исполнила тверк на похоронах мужа под выступление известного певца. Об этом сообщил Need To Know .

На похоронах установили картонную фигуру покойного в полный рост. Ее поставили перед гробом. Возле этой фигуры супруга покойного, вся в черном, и исполнила непристойный танец.

На церемонию прощания пригласили реггетон-исполнителя El Cangri del Callao. Цель певца, выступающего на похоронах, подбодрить скорбящих.

Ранее стало известно, что «умершая» жительница Чехии открыла глаза в гробу перед похоронами.

До этого в США женщина перед похоронами своего дяди заглянула в гроб, но увидела в нем совсем другого человека.