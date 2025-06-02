«Умершая» жительница Чехии открыла глаза в гробу перед похоронами

В Чехии 88-летняя женщина внезапно ожила в гробу перед похоронами

В чешском городе Пльзень 88-летняя женщина открыла глаза в гробу. До этого медработник констатировал ее смерть, сообщил портал IDNES.cz .

Супруг пожилой женщины 30 мая обратился в службу спасения, сообщив об отсутствии у нее признаков жизни. Далее он следовал инструкциям оператора, проверив у нее жизненные показатели и сообщив, что она не дышит.

На место прибыл медицинский работник, который осмотрел тело женщины и констатировал ее смерть. После этого ее забрали сотрудники похоронной службы. Тело женщины поместили в гроб, когда она внезапно открыла глаза.

В похоронную службу прибыли сотрудники скорой помощи, доставившие затем женщину в местную больницу. Ее состояние оценили как тяжелое. Кроме того, стало известно, что пенсионерка страдает от серьезных проблем со здоровьем, а в прошлом перенесла несколько сердечных приступов.

В местной полиции сообщили, что уже проводится проверка. Медработнику, констатировавшему пенсионерке смерть, грозит до трех лет лишения свободы за неоказание медпомощи.

Ранее в США женщина перед похоронами своего дяди заглянула в гроб, но увидела в нем совсем другого человека.