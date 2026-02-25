В Москве пенсионерка на пару с котом выиграла 3 млн рублей в лотерею

Московская пенсионерка, выигравшая три миллиона рублей в лотерею, призналась, что играла вместе с котом. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

«Пенсионерка из Москвы Эльвира выиграла три миллиона рублей в лотерее „Турнир“, купив всего один билет за 100 рублей. Победу она разделяет со своим главным компаньоном — котом», — уточнили в пресс-службе.

Сама победительница рассказала, что питомец спит на телефоне, а когда будит ее ночью, то они начинают играть. Числа билетов она выбирала интуитивно, а что касается их количества, то иногда брала их много.

Только на этот раз решила приобрести лишь один билет, доверившись интуиции, причем накануне попросила о выигрыше. Сначала даже не поверила, что действительно выиграла три миллиона рублей, но почувствовала, что так и должно было произойти.

Пенсионерка планирует часть средств потратить на помощь внуку-студенту и на здоровье родных, а также исполнить мечту — съездить в Санкт-Петербург. В этом городе ее отец работал сценаристом на «Мосфильме», в том числе сотрудничал с Владимиром Высоцким. Ее же музыкант водил иногда в кафе.

В начале года трое жителей Свердловской области стали мультимиллионерами, выиграв в лотереях от «Столото».