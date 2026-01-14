Трое свердловчан выиграли миллионы, но так и не забрали свои деньги

В начале 2026 года Свердловская область поразила страну своим лотерейным везением. Трое уральцев стали мультимиллионерами, но до сих пор не забрали свои деньги, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Столото».

«Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области в лотереях от „Столото“ с самого начала 2026 года. Уже третий житель региона выиграл многомиллионный суперприз», — заявили в компании.

В первый день нового года в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» трое россиян выиграли по 333 333 333 рублей, разделив главный приз. В их числе оказался и житель региона.

Далее 5 января в очередном тираже разыграли суперприз, составивший более 60 миллионов рублей. Снова выиграл свердловчанин.

Третий уралец поймал удачу за хвост 12 января. Его выигрыш составил более 91 миллиона рублей.

При этом ни один из этой троицы победителей с Урала так и не оформил до сих пор свой выигрыш. В компании предполагают, что они, вероятно, пока еще не знают, насколько им повезло.

Ранее в «Столото» сообщили, что из 102 победителей с призом свыше одного миллиона рублей свои выигрыши забрали только 10 человек.