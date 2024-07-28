В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд Жуи и Диндин

Дни рождения больших панд Жуи и Диндин отметят в Московском зоопарке с 29 июля по 4 августа. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд, 30 июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. Обычно для них устраивали общий праздник, но в этот раз именинников поздравят персонально», — сказано в пресс-релизе.

В зоопарке проведут мастер-классы, а 29 и 30 июля посетители смогут самостоятельно изготовить угощение для панд. Организаторы также приготовили тематический квест и экскурсии.

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