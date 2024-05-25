Панде Катюше подарили преподнесли подарок на 9 месяцев

Панде Катюше на девятый месяц подарили небольшой презент. Видео с реакцией медвежонка на подарок опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила — попробую позже», — написала она.

На кадрах видно, что юная медведица полулежала на бревнах в вольере. Передней лапой она держала бамбуковую ветку с листочками. К ней прикрепили цифру девять, которую сделали из моркови. Катюша слегка покусывала листья бамбука.

Подписчики канала позитивно отреагировали на видео. Комментаторы назвали Катюшу «маленьким зубастиком», «милым, сладким ребенком», «лапушонком» и «милотой», добавив, что она сильно подросла.

Ранее сотруднику зоопарка, которого Катюша случайно поцарапала, передали из Краснодара в подарок две футболки с фотографией юной панды и надписью «Дядя Игорь, прости, пожалуйста». Мужчину она поцарапала в апреле, когда просто играла.