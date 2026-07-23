В Минобрнауки сообщили возраст самого старого кита в мире

Минобрнауки: самому старому киту в мире исполнилось 211 лет

Возраст самой старой особи гренландского кита в мире достигает 211 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки России.

В ведомстве добавили, что киты — рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих.

Сейчас в популяции преобладают относительно молодые животные, потому что в XIX–XX веках самых старых и крупных китов выбили китобои, пояснил старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Бубличенко.

Сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов.

В июне у берегов Мурманской области спасли горбатого кита Петра Великого. Животное запуталось в веревке, ему на помощь пришли волонтеры-спасатели из группы «Друзья Океана».