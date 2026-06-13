Канат врезался в тело: у берегов Мурманской области спасли горбатого кита Петра Великого
Застрявшего в сетях горбатого кита спасли у берегов Мурманской области
История с запутавшимся в рыболовных сетях горбатым китом у берегов Мурманской области дошла до финала. Животное успешно освободили волонтеры-спасатели из группы «Друзья Океана». Подробности — в материале 360.ru.
О спасении морского обитателя 360.ru рассказала автор телеграм-канала «Киты Териберки» Татьяна Ефремова.
«Да, это правда, спасатели подтвердили информацию. Поэтому празднуем. „Друзья Океана“ — единственные в России профессиональные распутыватели китов», — сказала она.
Ефремова добавила, что кит получил имя Петр Великий. Сейчас он благополучно поплыл в пучину морских вод.
Спасатели рассказали 360.ru, что во время операции кит несколько раз опасно «хрюкал» и «ругался», но все в итоге обошлось хорошо.
«Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил. Мечты сбываются. Все мечтали освободить кита, и мы его освободили. Потом он как давай нырять. Здорово!» — поделились они эмоциями.
Как кит оказался в смертельной ловушке
История Петра Великого несколько дней держала в напряжении экологов, волонтеров и жителей Мурманской области. Горбатого кита обнаружили в районе острова Кильдин и Териберки с канатом, который обмотался вокруг тела и начал врезаться в кожу. Специалисты предупреждали, что без срочной помощи животное может погибнуть.
Руководитель Фонда защиты китов Василий Борисов отметил в телеграм-канале, что операция по освобождению требовала немедленных действий и была связана с серьезным риском для участников.
По его словам, добраться до места, где можно было безопасно перерезать канат, было крайне сложно.
Брошенные сети ежегодно убивают морских животных
Специалисты связывают подобные случаи с большим количеством потерянных рыболовных снастей, которые продолжают оставаться в море годами. Последние пять лет Фонд защиты китов проводит экспедицию «Чистый Териберский берег», очищая побережье от пластикового мусора и брошенных сетей.
По словам Борисова, именно такие канаты и сети чаще всего становятся причиной гибели морских животных. Каждый год волонтеры собирают на побережье несколько тонн подобных отходов.
«Огромная часть этого мусора — брошенные сети и рыболовные снасти. Несколько тонн сетей собираем каждый год. Именно в таких канатах запутываются киты. Рыболовная отрасль одна из самых экологически безответственных индустрий», — подчеркнул руководитель фонда.
Проблема выходит далеко за пределы Териберки
Борисов считает, что существующие волонтерские проекты помогают решать проблему лишь частично. Сейчас команда фонда из 100-150 добровольцев ежегодно очищает от 15 до 25 пляжей, однако только российское побережье Баренцева моря насчитывает более тысячи участков.
По мнению эколога, для борьбы с загрязнением необходимы новые технологии сбора мусора в море, а также участие научных организаций, бизнеса и государства.