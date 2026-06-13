Канат врезался в тело: у берегов Мурманской области спасли горбатого кита Петра Великого

История с запутавшимся в рыболовных сетях горбатым китом у берегов Мурманской области дошла до финала. Животное успешно освободили волонтеры-спасатели из группы «Друзья Океана». Подробности — в материале 360.ru.

О спасении морского обитателя 360.ru рассказала автор телеграм-канала «Киты Териберки» Татьяна Ефремова.

«Да, это правда, спасатели подтвердили информацию. Поэтому празднуем. „Друзья Океана“ — единственные в России профессиональные распутыватели китов», — сказала она.

Ефремова добавила, что кит получил имя Петр Великий. Сейчас он благополучно поплыл в пучину морских вод.

Спасатели рассказали 360.ru, что во время операции кит несколько раз опасно «хрюкал» и «ругался», но все в итоге обошлось хорошо.

«Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил. Мечты сбываются. Все мечтали освободить кита, и мы его освободили. Потом он как давай нырять. Здорово!» — поделились они эмоциями.

Как кит оказался в смертельной ловушке

История Петра Великого несколько дней держала в напряжении экологов, волонтеров и жителей Мурманской области. Горбатого кита обнаружили в районе острова Кильдин и Териберки с канатом, который обмотался вокруг тела и начал врезаться в кожу. Специалисты предупреждали, что без срочной помощи животное может погибнуть.