В Крыму испекли 600-килограммовый кулич

В Крыму на Пасху испекли кулич весом 600 килограммов. Об этом сообщили в телеграм-канале Бахчисарайского парка миниатюр.

Диаметр гигантского угощения составил 3,5 метра. На его приготовление ушло пять мешков муки, 10 мешков сахара, тысяча яиц и 15 килограммов изюма. Украсили кулич 53 пряниками с изображением достопримечательностей Крыма.

«Кулич — не просто большой, он по-настоящему крымский. Мы украшаем его 53 пряниками с самыми красивыми достопримечательностями нашего полуострова. Получается настоящий вкусный путеводитель по Крыму!» — сообщили в парке, анонсируя подготовку угощения.

Директор парка Виктор Жиленко назвал это настоящим кулинарным подвигом.

