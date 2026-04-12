Россиянам рассказали, сколько кулича безопасно съедать в день

Врач Белоусова: взрослым не стоит есть больше 150 грамм кулича в день

Взрослым не стоит съедать больше 150 граммов кулича в день. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

По словам специалиста, главное в употреблении пасхальной выпечки — умеренность. Лучше всего есть кулич в качестве десерта после основного приема пищи.

Эндокринолог объяснила, что кулич — это по сути сладкий хлеб. Белая мука и много сахара при чрезмерном употреблении приводят к набору лишнего веса. А насыщенные жиры, которые содержатся в сливочном масле, могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему и повышать уровень холестерина.

