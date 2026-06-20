В Красноярском крае поднялся мусорный вихрь и попал на видео

На кадрах, снятых на улице Луговой, видно, как порывы ветра поднимали с земли большое количество мусора и закручивали его в высокий вихрь. Пакеты, обрывки бумаги и другие отходы поднимались над дорогой и дворами, а затем разлетались по территории. Со стороны это выглядело как небольшое торнадо, только вместо пыли и песка в воздухе кружил мусор.

Тем временем жителям Подмосковья напомнили о работе цифрового помощника «Вывоз стройотходов». Сервис помогает быстрее оформить заявку на утилизацию строительного мусора и упрощает вывоз отходов после ремонта или стройки.