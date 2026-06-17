Жителям Подмосковья напомнили о сервисе по вывозу строительного мусора

В Московской области продолжает успешно функционировать цифровой помощник «Вывоз стройотходов». Он упрощает процесс утилизации строительных отходов, оперативно обрабатывая заявки.

По информации пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, помощник уже обработал около 16 тысяч звонков. Более тысячи заявок были успешно оформлены, и мусор отправился на утилизацию.

Голосовой помощник отвечает на звонки, оформляет заявки и предлагает альтернативные способы подачи запросов. Он доступен по телефону 122, доб. 7.

Автоматизация обработки звонков достигла 94%, что позволяет эффективно использовать ресурсы и минимизировать рутинные операции.

Для более детального изучения ИИ-практик Московской области и подачи заявки на их пилотирование можно посетить портал «Цифровой регион».

Важно отметить, что внедрение технологий искусственного интеллекта соответствует целям национального проекта «Экономика данных».