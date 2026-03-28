В Китае фермер выкопал ямс в форме человеческой руки
The Sun: китайца напугал корнеплод, похожий на огромную кисть
Фермер из китайской провинции Гуандун выкопал на своем участке огромную человеческую руку. При ближайшем рассмотрении это оказался корнеплод, который ни на шутку напугал мужчину. О необычной находке рассказала газета The Sun.
По словам фермера, плод имел пальцы, ногти и даже очертания ладони. Именно поэтому он решил, что в огороде оказалась часть человеческого тела. Позже мужчина нашел в земле еще несколько похожих клубней и понял, что перед ним редкая разновидность ямса.
Всего на участке обнаружили около 30 корнеплодов такой формы. Родственник фермера опубликовал фото в интернете, снимки быстро разлетелись по соцсетям.
Пользователи отреагировали по-разному: одни назвали ямс жутким, другие увидели в нем символ удачи. На ферму даже начали приезжать любопытные посетители, чтобы сфотографироваться рядом с необычным овощем.
Семье также предлагали продать один из самых необычных корнеплодов — сумма доходила примерно до тысячи долларов. Однако фермер решил оставить ямс у себя.
Специалисты отметили, что такие формы корнеплода встречаются редко, но не считаются уникальными. На внешний вид могут влиять особенности почвы, камни и другие подземные препятствия, из-за которых он принимает самые невероятные очертания.
