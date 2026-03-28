В Китае фермер выкопал ямс в форме человеческой руки

Фермер из китайской провинции Гуандун выкопал на своем участке огромную человеческую руку. При ближайшем рассмотрении это оказался корнеплод, который ни на шутку напугал мужчину. О необычной находке рассказала газета The Sun .

По словам фермера, плод имел пальцы, ногти и даже очертания ладони. Именно поэтому он решил, что в огороде оказалась часть человеческого тела. Позже мужчина нашел в земле еще несколько похожих клубней и понял, что перед ним редкая разновидность ямса.

Всего на участке обнаружили около 30 корнеплодов такой формы. Родственник фермера опубликовал фото в интернете, снимки быстро разлетелись по соцсетям.

Пользователи отреагировали по-разному: одни назвали ямс жутким, другие увидели в нем символ удачи. На ферму даже начали приезжать любопытные посетители, чтобы сфотографироваться рядом с необычным овощем.

Семье также предлагали продать один из самых необычных корнеплодов — сумма доходила примерно до тысячи долларов. Однако фермер решил оставить ямс у себя.

Специалисты отметили, что такие формы корнеплода встречаются редко, но не считаются уникальными. На внешний вид могут влиять особенности почвы, камни и другие подземные препятствия, из-за которых он принимает самые невероятные очертания.

Тем временем в Подмосковье создают удивительные овощи путем селекции. Несколько дней назад сельхозпредприятие «Лукаморе» в Озерах продемонстрировало новый гибрид. Овощ сочетает в себе размер и внешний вид репчатого лука с характерным вкусом и ароматом чеснока.