Сельхозпредприятие в Озерах представило новый сорт лука с чесночным ароматом

Овощ сочетает в себе размер и внешний вид репчатого лука с характерным вкусом и ароматом чеснока. По словам специалистов, гибрид объединяет лучшие свойства обеих культур.

Второй новинкой стал озимый чеснок, главными особенностями которого являются повышенная морозостойкость и необычный способ размножения. Вместо цветков и семян на цветоносе формируются воздушные луковички-бульбочки, растущие в несколько ярусов — от одного до четырех.

«Помимо экспериментальных сортов, мы продолжаем развивать линейку проверенных: „Российский стандарт“, „Черный принц“, „Мячковский“. Также предлагаем запатентованный сорт „Озерский“», — рассказал Сергей Прямов.

В этом году компания «Лукаморе» завершила строительство овощехранилища для хранения лука-севка. Теперь здесь продукция проходит полный цикл производства — от калибровки до хранения в специализированных складах с особым микроклиматом. Мощности предприятия позволяют обрабатывать урожай с 222 гектаров пашни. В 2025 году валовой сбор составил 5300 тонн лука, что на 1008 тонн превысило показатели предыдущего года.

«В этом году мы сделали еще много интересного: построили специальную сеялку для лука, самоходный комбайн переоборудовали. Запатентовали их. В этом году решили попробовать выращивание озимого чеснока, посеяли четыре гектара как пробный вариант», — добавил Сергей Прямов.

«Лукаморе» обеспечивает примерно пятую часть от общего спроса на лук-севок в России — это около 20% рынка.