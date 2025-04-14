В Индии мать невесты сбежала с ее женихом и драгоценностями

Полиция индийского штата Уттар-Прадеш раскрыла исчезновение женщины. Она сбежала из дома с женихом своей дочери, деньгами и драгоценностями, сообщил сайт Mathurhubi .

В полицию обратились близкие Аниты Деви из города Аллахабада. Женщина пропала за несколько дней до свадьбы дочери, которая планировалась 16 апреля. Последним с ней разговаривал муж, Джитендра Кумар.

«Я общался с ней до 10:30 утра в день ее исчезновения. Она была занята подготовкой к свадьбе нашей дочери. Она сказала мне навестить сестру утром, но когда я вернулся, ее уже не было», — рассказал он.

Правда вскрылась на допросе родственников жениха. Оказалось, будущая теща соблазнила Рахула и сбежала с ним из города, прихватив ценности. Пару объявили в розыск.

Перед Новым годом жених ушел от дочери актера Ивана Охлобыстина, Варвары. Девушка успела вложить деньги в его бизнес.