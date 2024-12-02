Сегодня 17:26 «Грязь, конечно, полная». Охлобыстин пообещал дочке не калечить сбежавшего жениха-барбера Дочка Охлобыстина назвала нормальным свое расставание с женихом-парикмахером 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/социальные сети Варвары Охлобыстиной Знаменитости

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В жизни дочери актера Ивана Охлобыстина разыгралась самая настоящая драма: жених бросил ее всего за неделю до свадьбы. Отец Варвары причины случившегося не раскрывает, но честно признается: ему стоит очень больших усилий, чтобы не искалечить ветреного парикмахера при встрече.

Кто был женихом Варвары Охлобыстиной Избранником Варвары был 31-летний парикмахер Максим З. Пара должна была пожениться в сентябре, но все накрылось медным тазом: мужчина сбежал. Почему финал романа был столь безрадостным, пока никто прямо не говорит. Возможно, никогда и не скажет. Зато известно, что перед тем, как уйти в закат, барбер успел навариться на невесте. Оказалось, что Варвара успела вложиться в бизнес возлюбленного, плюс помогла с ремонтом в его новом салоне красоты. А что в итоге? Ни денег, ни жениха… Только парная татуировка на лодыжке.

Фото: РИА «Новости»

Жених-парикмахер не понравился отцу Варвары? После новостей о размолвке Варвары и Максима в Сети ожидаемо начали строить теории, почему все произошло именно так. По одной из версий, дело было в отце невесты. Мол, не понравился барбер знаменитому артисту. Но с этой гипотезой можно поспорить. Дело в том, что Охлобыстин никогда не говорил о женихе дочери ничего плохого, а в августе совсем разоткровенничался и рассказал об их планах журналистам. «У них теплые отношения, легкие, радостные. То есть они не скучают, они все время на позитиве. А это бывает тогда, когда ты встретил своего человека, когда ты любишь. Я рад за них, как у них все складывается», — поделился он в беседе с изданием «7 дней».

Фото: социальные сети Варвары Охлобыстиной

Тогда же отец Варвары поведал и о совместном бизнесе дочки и ее принца на белом коне и дал высокую оценку мастерству Максима.

«Они открыли какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Эта тема сейчас модная, он один из лучших барберов в России, да и в мире», — говорил Охлобыстин. То есть ни о каком пренебрежении в духе «он ей не пара» и речи не шло. Охлобыстин пообещал не бить несостоявшегося зятя Из разрыва Варвары и Максима, с одной стороны, никто не делает никакой тайны, но с другой — никаких подробностей не приводит. Помимо самого факта побега жениха, известно, что Охлобыстин успел потратиться на церемонию и разослать приглашения всей родне. Обо всех этих неприятных моментах артист сам рассказал в эфире НТВ. Тут же вспомнил и свою первую любовь.

Фото: РИА «Новости»

«Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, все остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то», — посетовал он. Что же до Максима, конечно, ему, как и отцу любой брошенной вот таким подлым образом девушки, хотелось бы его проучить. Но Варвара попросила не делать этого. Охлобыстин пообещал, и слово придется держать. Пусть это и трудно. «Я прилагаю все усилия, чтобы не искалечить человека, даже если критическая ситуация. По пьяни я не дерусь, потому что пью только с женой, а с ней не особо подерешься — себе дороже», — пошутил актер.

Фото: социальные сети Варвары Охлобыстиной

Что говорит о сбежавшем женихе сама Варвара Дочка Охлобыстина, кстати, держится молодцом. По ток-шоу не ходит и личную жизнь в публичную не превращает. А выпуск по поводу экс-возлюбленного назвала грязью. «Грязь, конечно, полная. Но от НТВ другого и не ждала», — написала девушка в своем Telegram-канале. Там же она заверила, что с Максимом они «нормально расстались». Да и в принципе, по ее словам, во всей этой ситуации нет ничего ужасного. «Расставания случаются, и это точно дело только семейное, как и вопрос вложений! Светлана, моя прекрасная несостоявшаяся свекровь, я вас обнимаю и надеюсь, что вас не задел этот бред», — попросила она, обратившись к матери экс-жениха.