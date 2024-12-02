Не понравился сразу. Жених дочери Охлобыстина сбежал за неделю до свадьбы

Дочь Ивана Охлобыстина, 25-летняя Варвара, осталась без жениха накануне свадьбы. По информации НТВ , сам актер возмущения не скрывал — кроме всего прочего, он брал на себя финансовое обеспечение праздничной церемонии.

Телеканал утверждает, что бывший партнер Варвары актеру сразу не понравился. На «смотрины» 31-летний Максим пришел без кольца для суженой и не стал опускаться перед ней на колено.

Варвара же поддерживала своего избранника. Пара успела сделать парные татуировки, девушка вложила деньги и в его бизнес. Более того, она помогала партнеру обустраивать новый салон красоты — Максим работает барбером.

Коллеги актера предположили, что причина побега жениха — в характере Охлобыстина. Некоторые из них считают, что Максим испугался темперамента будущего тестя и решил заблаговременно избавить себя от любых возможных конфликтов в будущем.

Варвара — третья дочь Ивана Охлобыстина. Ранее актер рассказывал, что во младенчестве она чуть не умерла.