Астроном Бурмистров рассказал о пике активности метеорного потока Июньские Боотиды

Евгений Бурмистров, специалист в области астрономии Пермского политеха, поделился с ИА Ura.ru информацией о метеорном потоке Июньские Боотиды. Он отметил, что активность этого потока будет наблюдаться примерно с 22 июня по 2 июля. Ожидается, что пик активности придется на ночь с 27 на 28 июня.

Астроном пояснил, что Июньские Боотиды движутся по небу почти в три раза медленнее Персеид. Они оставляют после себя заметные оранжево-желтые следы.

Бурмистров дал рекомендации для наблюдения за метеорным потоком. Для этого следует выбрать темное место вдали от городских огней и дать глазам около получаса на адаптацию. Лучшее время для наблюдения — после часа ночи и до рассвета. Смотреть лучше не прямо на радиант в созвездии Волопаса, а на область вокруг него, чтобы увидеть больше следов от метеоров, передает RT.