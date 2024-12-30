В Грузии оформили патент на национального Деда Мороза

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») зарегистрировал грузинского Деда Мороза Товлиса Бубуа в качестве интеллектуальной собственности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу патентного ведомства.

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен „Грузпатентом“», — заявили представители центра.

Кроме того, они призвали грузин верить в новогоднего волшебника и в то, что он исполнит все их желания. Представители «Грузпатента» добавили, что Дед Мороз не просто символ Нового года, но и свидетельство вечного стремления людей творить добро.

Товлис Бубуа переводится как «снежный дедушка» и по поверьям обитает в горном регионе Сванети.

Ранее в Москве Дед Мороз рассказал, что взрослые люди желают мира на всей Земле, здоровья близким, а также, чтобы он закрыл им ипотеку. Он отметил и то, что дети никогда не просили у него денег вместо подарков.