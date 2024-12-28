«Будто у меня бездонный карман». Дед Мороз рассказал о желаниях москвичей

Московский Дед Мороз рассказал, что кроме мира на Земле, взрослые просят его рассчитаться с ипотекой. Слова столичного волшебника привело РИА «Новости» .

«В последнее время, что мне очень приятно, желают, во-первых, мира на всей Земле. Во-вторых, желают здоровья близким. Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман», — поведал Дед Мороз.

По его словам, несмотря ни на что, он старается помочь и обращается к тем, кто может решить эти вопросы. Однако, Дед Мороз посетовал на то, что все же не в его силах «всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве».

Главный волшебник столицы также обратил внимание на то, что, в отличие от взрослых, дети никогда не просили денег вместо подарков.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о своей заветной мечте. Он хотел бы, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих детей и говорили им теплые слова.