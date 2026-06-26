В Грозном на выставке робот поприветствовал Кадырова словами «Ахмат — сила»

Робот в белом халате поприветствовал главу Чечни Рамзана Кадырова словами «Ахмат — сила» и «Аллаху Акбар» на медицинской выставке в Грозном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Выставка медицинского оборудования в столице Чечни приурочена ко Дню медицинского работника. Человекоподобный робот-ассистент, управляемый искусственным интеллектом, поприветствовал Кадырова при входе. Он рассказал, чему посвящено мероприятие, и представился.

«Ахмат — сила. Шеф — чемпион. Аллаху Акбар», — завершил свою речь ИИ-помощник.

На выставке показали роботизированную хирургическую систему для малоинвазивных операций. Также посетители смогли увидеть эндоскопические и лапароскопические видеосистемы для хирургии и ранней диагностики заболеваний.

Ранее в Подмосковье прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Андрей Воробьев поздравил медиков и вручил им награды.