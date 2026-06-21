Сегодня 11:29 Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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В Доме правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником и вручил им государственные и областные награды.

В системе здравоохранения Московской области трудятся почти 107 тысяч человек. По словам главы региона, запрос на качественное здравоохранение всегда очень заметный. «Наша дружная команда регулярно подробно обсуждает все чувствительные моменты, которые волнуют жителей. Это касается записи к врачу, льготных лекарств, узких специалистов, работы скорой и неотложной помощи, родовспоможения, сложных реабилитационных мероприятий. Понимаем, что трансформация и поликлинического звена, и стационаров сегодня очень важна. Мы завершили замену аналогового оборудования на цифровое», — рассказал губернатор.

Фото: Екатерина Агеева

День медицинского работника Воробьев назвал очень важным праздником как для всей страны, так и для Подмосковья. Он отметил, что рад видеть на торжественном мероприятии тех, кто руководит медучреждениями и работает в первичном звене в разных округах.

Здесь собрались те, кто в сложный момент участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре, Ростове. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи, за эту важную, связанную с риском работу. Поздравляю с праздником! Пусть всегда ваши старания, стремления и цели ведут к результату. Не переставайте совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это важно в любой профессии, но в вашей — особенно. Андрей Воробьев

Медалью Луки Крымского наградили врача-хирурга хирургического отделения Дубненской больницы Вадима Афроськина. Почти 10 лет он выполняет сложнейшие, в том числе малоинвазивные операции. В 2024-м работал в Курске и спасал бойцов. За все время им проведено более 800 хирургических вмешательств. «Я выбрал эту профессию, потому что всегда было огромное желание помогать людям. В хирургии чудо происходит каждый день. Я работал в Курской области, видел людей, которые, даже несмотря на тяжелые ранения, проявляют мужество, беспокоятся о своих товарищах. Там мы провели одну из первых лапароскопических остановок кровотечения печени у одного из офицеров, с которым до сих пор на связи. Ему оказали медпомощь с применением малоинвазивных технологий», — рассказал Афроськин.

Фото: Сергей Шешин

Всего в госпиталях Курска, Ростова-на-Дону, Краснодара и новых территорий работали более 200 подмосковных медиков. Каждый месяц в командировки в ДНР выезжают около 40 специалистов скорой медицинской помощи. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили главврачу Московского областного клинического наркологического диспансера Виталию Холдину и заместителю главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Воскресенской больницы Наталье Муравьевой, которая начинала работу простым терапевтом. При ее участии в медучреждении открыли отделение неотложной помощи, межрайонный эндокринологический центр и центр амбулаторной онкологической помощи. «Я с детства хотела быть врачом. Каждое лето после школы подрабатывала санитаркой в рентгенологическом кабинете. И в первый год, когда не поступила в мединститут, тоже работала санитаркой, но уже в гинекологическом отделении. Потом отучилась и пришла в интернатуру в свою больницу с мужем. Там и трудимся вместе с 1994 года. Мы постепенно росли, совершенствовались, получали новые специальности», — поделилась Муравьева.

Фото: Екатерина Агеева

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоили:

заведующей поликлиникой № 5 — врачу-терапевту Воскресенской больницы Оксане Панкратовой;

главному внештатному специалисту — стоматологу Минздрава Московской области Михаилу Сойхеру, который развивает раннюю диагностику онкологических заболеваний полости рта (благодаря этому с 2017 года выявлены сотни случаев онкологии и предраковых состояний);

заместителю главврача по поликлинической работе Московского областного перинатального центра Галине Шмелевой;

заведующей отделом по учебно-воспитательной работе Раменского филиала Московского областного медколледжа Ларисе Сунгуровой. Почти 30 лет она готовит фельдшеров, медсестер и акушерок (более 400 выпускников за последние три года);

главврачу Лотошинской больницы Алексею Шиховцеву, который возглавлял ковидный госпиталь в парке «Патриот», работал в красной зоне, помогая тысячам пациентов;

заведующей подстанцией скорой медицинской помощи — врачу скорой медицинской помощи Клинской подстанции СМП Светлане Какуриной. «Мне кажется, что каждый врач должен уметь сострадать, быть великодушным, добрым. Без этих качеств очень сложно. Чтобы быть в этой профессии, нужно очень любить людей. Спасибо большое за высокую оценку как моего труда, так и труда всех медицинских работников Московской области», — прокомментировала Какурина. Благодарность губернатора Московской области получил заведующий региональным сосудистым центром — врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Воскресенской областной больницы Гурген Айвазян. Он помогает пациентам с инфарктами, инсультами и тяжелыми сосудистыми заболеваниями. В 2024 году Айвазян впервые в стенах центра провел операцию через сосуды (под рентген-контролем) у пациентки с венозным инсультом.

Фото: Сергей Шешин

Для привлечения кадров в области действуют различные меры поддержки медработников. Среди наиболее популярных — компенсация аренды жилья, программы «Социальная ипотека», «Приведи друга» и прочее. «Особые темы — это детство и наши ребята, которые вернулись с передовой. Неслучайно чем дальше, тем больше развиваем реабилитацию, привлекаем специалистов, чтобы в том числе поставить на ноги героев спецоперации. Это тяжелая работа не только с точки зрения медицины. Она во многом завязана на эмпатии, психологическом сопровождении. Только в совокупности это дает результат», — заключил Воробьев.