В Госдуме установили национальность Чебурашки

Чебурашка мог быть евреем, испанцем или арабом. Возможную ациональность героя повести Эдуарда Успенского у на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщил MK.RU .

Депутаты обсуждали траты на конкурс «Родная игрушка», цель которого, по их мнению, — найти замену китайскому Лабубу.

«Как это, Лабуба… Какая там игрушка-то? Вы знаете, этот тот случай, когда в „Поле чудес“ угадал все буквы и не смог прочитать слово», — сказал председатель комитет Андрей Макаров.

Он же выдвинул версию об израильском происхождении Чебурашки. По словам парламентария, апельсины в Советский Союз завозили только из этой страны.

«Чебурашка-то еврей», — сказал он, отметив, что мультгерой приехал в ящике с апельсинами.

Депутаты напомнили, что цитрусовые импортировали еще из Марокко и Испании.

Лабубу выпускает Pop Mart из Китая. Выручка компании в третьем квартале 2025 года выросла на 250%.