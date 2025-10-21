Выручка производителя лабубу выросла на 250%

Выручка китайской компании Pop Mart за третий квартал 2025 года в годовом исчислении выросла на 250%. Об этом сообщила пресс-служба компании в отчете на сайте Гонконгской биржи.

Согласно документу, внутри материкового Китая рост выручки в третьем квартале 2025 года по сравнению с 2024-м составил 185%-190%.

Выручка от реализации продукции за границей возросла на 365%-370%. Данные еще не прошли внешний аудит, позже их скорректируют.

Лабубу — плюшевые дизайнерские игрушки с широкой зубастой улыбкой и заячьими ушами. Их создал иллюстратор из Гонконга Касинг Лунг, вдохновившись мифологией Скандинавии.

Китайская компания Pop Mart выпускает лабубу с 2019 года, но взлет популярности пришелся на 2024-й — сначала в Азии, а затем, благодаря вирусным трендам в социальных сетях и мировым звездам, в других странах.

Ранее стало известно, что россияне потратили на покупки лабубу 3,6 миллиарда рублей за шесть месяцев 2025 года.