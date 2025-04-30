Сегодня 10:48 Нашествие китайских монстров. Почему модницы в восторге от Лабубу и что это такое 0 0 0 Фото: Sun Weitong/XinHua / www.globallookpress.com Интересное

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Тренд на украшение сумок набирает обороты. Все начиналось с миниатюрных брелоков и цепочек, теперь модницы по всему миру охотятся за новым аксессуаром Лабубу, захватившим умы миллионов.

Что такое Лабубу Лабубу — это персонаж бренда плюшевых игрушек, созданный китайским дизайнером Касингом Лунгом. Он дебютировал аж в 2015 году в рамках серии рассказов «Монстры». Лабубу описывается как маленький зверек с «зубчатыми зубьями» и заостренными ушами. У него круглое шерстяное тело, большие глаза и набор острых зубов, образующих озорную улыбку. Несмотря на первое впечатление, Лабубу очень добр и всегда хочет помогать другим, но случайно делает плохие вещи. Феномен, потрясший Милан Тренд на Лабубу в последние время захватил мировую столицу моды — Милан. Настоящим феноменом стала бесконечная очередь перед магазином Pop Mart на Корсо Буэнос-Айрес. Покупатели всех возрастов собрались, чтобы приобрести популярную куклу гонконгского художника. Плюшевая игрушка зарекомендовала себя наследницей таких брендов, как Hello Kitty, и покорила сердца многих благодаря очаровательному дизайну и многочисленным ограниченным выпускам.

Фото: Sun Weitong/XinHua / www.globallookpress.com

С чем связана популярность Лабубу За тиражирование персонажа взялась китайская компания POP MART. Команда придумала и идеальную стратегию продаж — «вслепую». Покупатель никогда не знает, какая версия игрушки ему попадется. Это сделало каждое приобретение азартным приключением, а редкие экземпляры превратило в объект охоты для коллекционеров. И тактика действительно сработала. Игрушки скупают по всему миру — в Китае, Сингапуре, европейских странах. Первая популярность пришла к Лабубу из Азии. В августе 2023 года на выставке Pop Toy Show в Сингапуре устроили столпотворение в борьбе за редкие фигурки. Настоящая волна хайпа накрыла Лабубу, когда участница Blackpink Лиса опубликовала в своих соцсетях фото с гигантским плюшевым монстром.

Фото: Соцсети

Позже зверек дебютировал в мире высокой моды, а затем на него обратили внимание западные инфлюенсеры. Большую роль сыграли и социальные сети. Лабубу часто фигурирует в Instagram* и TikTok. Пользователи делятся опытом покупок и демонстрируют свои коллекции. Мода или инвестиция? Многие задаются вопросом, останется ли мода на кукол Лабубу надолго, или это просто мимолетное увлечение. Но растущий интерес к мягким игрушкам позволяет предположить, что они могут стать выгодным вложением для коллекционеров. Цены на некоторые редкие изделия порой достигают заоблачных цифр, что делает из Лабубу не просто игрушку, но и объект инвестиций. Сочетание привлекательного дизайна, эксклюзивности и мощи соцсетей превращает фигурку в культовый феномен, способный оказать долгосрочное влияние на мир коллекционирования. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.