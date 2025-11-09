В фирменном танце Трампа нашли русские корни
Артемий Лебедев заявил, что танцующий Трамп похож на Ельцина
Регулярно исполняющий фирменный танец президент США Дональд Трамп напоминает первого президента России Бориса Ельцина. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.
Американский лидер выбирает для танца трек Y. M. C. A группы Village People.
«Почти как Борис Ельцин», — резюмировал Лебедев.
В прошлый раз Трамп станцевал в ходе визита в Японию, где выступил перед военными на борту авианосца «Джордж Вашингтон». Морпехи восторженно аплодировали президенту стоя, некоторые снимали танец на видео.
Также Трамп порадовал танцем после прибытия в Малайзию, где его встретили местные жители. Активные телодвижения главы Белого дома вызвали аплодисменты.
Многие пародируют танец Трампа. Например, боец UFC Джон Джонс после победы над Стипе Миочичем также станцевал в его манере, чем порадовал присутствовавшего на поединке главу государства.