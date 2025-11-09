В фирменном танце Трампа нашли русские корни

Регулярно исполняющий фирменный танец президент США Дональд Трамп напоминает первого президента России Бориса Ельцина. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Американский лидер выбирает для танца трек Y. M. C. A группы Village People.

«Почти как Борис Ельцин», — резюмировал Лебедев.

В прошлый раз Трамп станцевал в ходе визита в Японию, где выступил перед военными на борту авианосца «Джордж Вашингтон». Морпехи восторженно аплодировали президенту стоя, некоторые снимали танец на видео.

Также Трамп порадовал танцем после прибытия в Малайзию, где его встретили местные жители. Активные телодвижения главы Белого дома вызвали аплодисменты.

Многие пародируют танец Трампа. Например, боец UFC Джон Джонс после победы над Стипе Миочичем также станцевал в его манере, чем порадовал присутствовавшего на поединке главу государства.